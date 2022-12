Počas Vianoc možno zamedziť zbytočnému plytvaniu potravinami

Bratislava 21. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov možno zamedziť zbytočnému plytvaniu potravinami. Treba si premyslieť, čo a kedy treba zjesť, aby to nakoniec neskončilo v koši. Pre TASR to uviedla koordinátorka energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Barbara Bagiová.



Počas sviatkov majú ľudia tendenciu nakupovať viac, ako sú schopní spotrebovať, skonštatovala tiež Zelená linka ministerstva životného prostredia na sociálnej sieti. "Či už je to pre to, že si chceme dopriať viac, alebo pre to, že na sviatky sa zatvárajú obchody, realitou ostáva, že cez Vianoce sa vytvorí obrovské množstvo kuchynského odpadu," poukázala.



Environmentalisti preto radia detailne si naplánovať, čo a kedy variť a piecť, a to aj vzhľadom na počet stravníkov. Pri takomto plánovaní treba podľa nich dbať na to, aby suroviny boli lokálne a sezónne.



V prípade vianočného kapra Bagiová odporúča zohľadniť miesto kúpy a vybrať si lokálne chované ryby a do jedálnička na Vianoce by mali ľudia zaradiť hlavne zeleninu, ovocie, strukoviny a orechy.



Na nákupy potravín odporúča nosiť vlastné tašky a látkové vrecká. Ľudia by tiež mali nakupovať čerstvé a sezónne produkty z ekologického poľnohospodárstva. "Je dobré sa vyhýbať priemyselne spracovaným potravinám, ktoré nie sú prospešné pre zdravie ani životné prostredie. Dôležitým spôsobom, ako zmierniť svoje emisie rovnako ako znížiť odlesňovanie a utrpenie zvierat, je obmedzenie kúpy a spotreby živočíšnych potravín," skonštatovala Bagiová.