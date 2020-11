Počas víkendu otestovali vyše 2 milióny ľudí

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) počas prezentácie výsledkov druhého celoplošného testovania Slovenska na ochorenie COVID-19, 9. novembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. novembra (TASR) - Počas druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku otestovali 2.044.855 ľudí, odhalili 13.509 nakazených. To je 0,66 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na pondelkovej tlačovej konferencii. Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa počas uplynulého víkendu (7. - 8. 11.) konalo v 45 okresoch.Do druhého kola testovania bolo podľa Naďa nasadených takmer 21.000 vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, zdravotníkov, administrátorov či dobrovoľníkov. Zdravotníkov bolo vyše 8800. V sobotu otvorili 2756 odberných miest a v nedeľu 2671. Do celkového počtu otestovaných patria okrem odberných miest aj otestovaní v rámci ministerstva spravodlivosti či v domovoch sociálnych služieb.Naď ďalej informoval, že v 45 okresoch len na odberných miestach otestovali počas prvého kola plošného testovania 1.750.179 ľudí, z nich bolo nakazených 25.811, čo predstavuje 1,47 percenta. Počas druhého kola uplynulý víkend v týchto okresoch otestovali 1.837.464 ľudí, z nich test ukázal pozitívny výsledok 11.477 ľuďom, čo znamená 0,62 percenta. Poukázal na nárast záujmu o odberové miesta.Počet nakazených klesol medzi prvým a druhým kolom podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o viac ako polovicu. Je to podľa neho dôkaz, že celoplošné testovanie malo zmysel. Dodal tiež, že po víkende ostalo 15 okresov, v ktorých malo pozitívny výsledok testu nad 0,7 percenta zo všetkých otestovaných. Údaj 0,7 percenta bol faktorom pre rozhodnutie o druhom kole celoplošného testovania. To sa počas víkendu konalo v 45 okresoch, v ktorých prvé kolo odhalilo nad 0,7 percenta nakazených.Premiér tiež upozornil na veľký pokles pozitívnych výsledkov v štyroch pôvodne najzasiahnutejších okresoch. Prvé pilotné testovanie ukázalo v okrese Námestovo 4,77 percenta nakazených, prvé kolo plošného testovania ukázalo 1,8 percenta a druhé kolo 0,55 percenta, to je podľa Matoviča pokles o 88 percent. Dodal, že v Bardejove klesol za tri víkendy počet nakazených o 74 percent.Premiér dodal, že pokles zaznamenali aj najzasiahnutejšie okresy po prvom kole testovania, ktorými boli Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov. Po druhom kole testovania podľa Matoviča najlepšie dopadli Zvolen a Medzilaborce.