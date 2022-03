Cez víkend pomáhajú na hraniciach s Ukrajinou klauni z Červeného nosa

Bratislava 5. marca (TASR) – Počas víkendu pomáhajú na hraničných priechodoch s Ukrajinou aj zdravotní klauni z občianskeho združenia (OZ) Červený nos. Deťom aj dospelým v hotspotoch poskytujú psychickú podporu, povzbudenie a uvoľnenie. TASR o tom informovala hovorkyňa OZ Martina Dobšinská Novomestská.



"V spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami sme vyhodnotili, že najväčší zmysel má v tejto chvíli naša podpora prostredníctvom klaunského umenia v hotspotoch. Preto budú pripravené dva trojčlenné tímy, ktoré by mali počas víkendu pôsobiť v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom, prípadne budeme flexibilne reagovať na aktuálne potreby aj inde. Formáty budeme taktiež prispôsobovať danej situácii," vysvetlil zdravotný klaun a koordinátor aktivít Červeného nosa na ukrajinsko-slovenských hraniciach Michal Kucer.



Zdravotní klauni sú podľa hovorkyne špeciálne vyškolení, niektorí aj so skúsenosťou z medzinárodných klaunských misií v krízových oblastiach postihnutých vojnovým konfliktom či prírodnou katastrofou. Okrem toho by sa mala byť do aktivít zapojiť aj dvojica z českej organizácie Zdravotní klaun.