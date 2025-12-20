< sekcia Slovensko
Počas víkendu premávajú vleky a lanovky v 15 strediskách
Sezónu spúšťa Vrátna časť Paseky, Tatranská Lomnica, Pavčina Lehota, Bachledka, Janovky aj Telgárt.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Dnes je prvý deň lyžovačky vo viacerých areáloch. Sezónu spúšťa Vrátna časť Paseky, Tatranská Lomnica, Pavčina Lehota, Bachledka, Janovky aj Telgárt – tu však odmäk spôsobil, že podmienky sú dobré až obmedzené. Inde je lyžovačka zväčša pri dobrých podmienkach a snehovej pokrývke okolo 30 až 40 cm.
Pozor na čiastočnú prevádzku – v strediskách je k dispozícii 20 až 50 % zjazdoviek z celkového počtu. Napríklad na Štrbskom Plese sú upravené svahy v časti Interski, na Donovaloch dve zjazdovky na Záhradišti, vo Vrátnej dve zjazdovky na Pasekách, v Bachledke sa lyžuje na svahoch Hrebeň a Majstrák. Aktuálne ja najväčší počet lyžiarskych tratí k dispozícii v Jasnej - 24 km. Prevádzkovatelia majú pripravenú techniku na výrobu snehu – v decembri bol však počet dostatočne chladných dní na spustenie jej prevádzky zatiaľ minimálny. Do Vianoc sa lyžuje za mimosezónne ceny.
Alpské strediská
Aj v Alpách boli naposledy väčšie snehové zrážky koncom novembra. Odvtedy je počasie skôr bez zrážok a teploty mierne. Snehová pokrývka je nižšia, no sezónu odštartovala už väčšina lyžiarskych oblastí. Dostupnosť tratí dosahuje 40 až 60 %, len v niektorých strediskách je k dispozícii okolo 80 % zjazdoviek. Najvyššia snehová pokrývka v Rakúsku je na ľadovcoch Pitztal do 170 cm a Hitertux 140 cm. 110 až 115 cm snehu hlási Stubai a Kaunertal. V Taliansku má najviac snehu Adamello – Tonale – 30 až 130 cm. Lyžiarske podmienky sú zväčša dobré.
