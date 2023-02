Ochranárom sa podarila záchrana losa, previezli ho do Polonín

Banská Bystrica/Vranov nad Topľou 13. februára (TASR) - Prevoz losa z okolia Vranova nad Topľou do dočasnej veterinárnej starostlivosti v blízkosti Národného parku (NP) Poloniny organizovali počas uplynulého víkendu štátni ochranári. Los sa už dlhšie pohyboval v blízkosti frekventovanej cesty a záhrad rodinných domov. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



"Pre vážne riziko ohrozenia života bol tento chránený živočích dočasne prevezený do veterinárnej starostlivosti, odkiaľ bude následne vypustený do voľnej prírody v NP Poloniny. Aktuálne je jeho zdravotný stav monitorovaný veterinárom a po zlepšení prírodných podmienok bude realizované jeho vypustenie," uviedla Bocková.



"Našim cieľom je poskytnúť odchytenému losovi prirodzené prostredie pre život. Plánujeme jeho pohyb sledovať prostredníctvom telemetrie, čo nám zároveň umožní monitorovať prirodzené migračné koridory tohto zaujímavého kopytníka," doplnil riaditeľ NP Poloniny Miroslav Buraľ.



Los mokraďový obýval podľa Bockovej územie Slovenska celé stáročia, dnes je však jeho výskyt na našom území pozorovaný len zriedka.



"Na jeseň sme informovali o výskyte tohto kopytníka v Západných Tatrách. Najčastejšie ide o nedospelé samce, ktoré pri hľadaní partnerky a obsadzovaní nových území prekonávajú veľké vzdialenosti. Aj v tomto prípade ide o dvojročného samca," priblížila Bocková.



Losy k nám podľa jej slov prechádzajú najčastejšie z Poľska, kde ich populácia vo voľnej prírode rastie a v súčasnosti prevyšuje 20.000 jedincov. Stály výskyt tohto druhu bol potvrdený v prihraničnej oblasti Jablonka – Czarny Dunajec – Trstená na Orave, kde je aj predpoklad ďalšieho šírenia a vytvorenia stálej populácie v tamojších rozľahlých rašelinných lesoch. Stála populácia bola na Slovensku pozorovaná v Oravskej kotline do roku 1990.



Ako povedala Bocková, najväčším ohrozením losov na Slovensku je nelegálny odstrel a kolízie s dopravou. Los mokraďový patrí k celoročne chráneným živočíchom so spoločenskou hodnotou 3000 eur.