< sekcia Slovensko
Počas Vtáčej hodinky spozorovali na kŕmidlách 124.000 vtákov
Ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami. Ukázali sa aj vzácne chochláče severské.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Do celoslovenského sčítania vtákov na zimných kŕmidlách sa zapojilo viac ako 5000 účastníkov, ktorí vykonali 3500 sčítaní a spozorovali 124.000 vtákov. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko.
Vtáčia hodinka trvala tri dni. „Rekordná účasť nás veľmi teší. Vtáčia hodinka nie je len o počítaní, jej význam spočíva v sledovaní a skúmaní prírody aj starostlivosti o ňu,“ povedala Paulo Lackovičová. Záznamy podľa nej ešte porastú, účastníci môžu odoslať výsledky do 18. januára.
„Z priebežných výsledkov však už vieme predpokladať, že prvé miesto v početnosti aj frekvencii výskytu bude opäť patriť sýkorke veľkej,“ skonštatovala Paulo Lackovičová. Organizácia zároveň uviedla, že medzi zaujímavé pozorovania patrí napríklad záznam penice čiernohlavej. Ide o druh, ktorý na Slovensku bežne nezimuje a ku kŕmidlu ju prilákali jablká. Podobne ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami. Ukázali sa aj vzácne chochláče severské.
Ornitológovia si myslia, že návštevnosť kŕmidiel ovplyvnilo počasie. V nedeľu (11. 1.) znížil počet vtákov silný vietor, no chlad a vietor spôsobili podľa nich častejšie pozorovania drozdov, červienok a sojok v okolí kŕmidiel. Odborníci tiež zaznamenali nárast v pozorovaniach drozdov čiernych, ktoré sa objavili v 61,8 percenta sčítaní, čo je takmer o štvrtinu viac ako vlani. Mierny nárast v pozorovaniach drozdov zaznamenali aj v Česku, tvrdí organizácia. „Môže za to počasie v kombinácii s potravnou stratégiou druhov. Drozdy, červienky a sojky si hľadajú potravu na zemi a snehová pokrývka im v tom bráni. Útočisko našli pri kŕmidlách,“ povedal riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel.
Vtáčia hodinka sa konala paralelne aj v zahraničí. Čísla ešte nie sú definitívne, no niektorí pozorovatelia už zaslali svoje záznamy. V Česku bolo zatiaľ vyše 28.000 účastníkov, v Rakúsku vyše 30.000 účastníkov, v Bavorsku viac ako 16.000 účastníkov a vo Švajčiarsku nad 4000 účastníkov. „Spolu teda tento víkend sčítavalo vtáky na kŕmidlách v Európe viac ako 85.000 ľudí. V niektorých krajinách dominovali podobne ako u nás sýkorky, vo Švajčiarsku a Bavorsku boli najpočetnejšie vrabce,“ priblížila organizácia.
Vtáčia hodinka sa konala od piatka (9. 1.) do nedele.
Vtáčia hodinka trvala tri dni. „Rekordná účasť nás veľmi teší. Vtáčia hodinka nie je len o počítaní, jej význam spočíva v sledovaní a skúmaní prírody aj starostlivosti o ňu,“ povedala Paulo Lackovičová. Záznamy podľa nej ešte porastú, účastníci môžu odoslať výsledky do 18. januára.
„Z priebežných výsledkov však už vieme predpokladať, že prvé miesto v početnosti aj frekvencii výskytu bude opäť patriť sýkorke veľkej,“ skonštatovala Paulo Lackovičová. Organizácia zároveň uviedla, že medzi zaujímavé pozorovania patrí napríklad záznam penice čiernohlavej. Ide o druh, ktorý na Slovensku bežne nezimuje a ku kŕmidlu ju prilákali jablká. Podobne ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami. Ukázali sa aj vzácne chochláče severské.
Ornitológovia si myslia, že návštevnosť kŕmidiel ovplyvnilo počasie. V nedeľu (11. 1.) znížil počet vtákov silný vietor, no chlad a vietor spôsobili podľa nich častejšie pozorovania drozdov, červienok a sojok v okolí kŕmidiel. Odborníci tiež zaznamenali nárast v pozorovaniach drozdov čiernych, ktoré sa objavili v 61,8 percenta sčítaní, čo je takmer o štvrtinu viac ako vlani. Mierny nárast v pozorovaniach drozdov zaznamenali aj v Česku, tvrdí organizácia. „Môže za to počasie v kombinácii s potravnou stratégiou druhov. Drozdy, červienky a sojky si hľadajú potravu na zemi a snehová pokrývka im v tom bráni. Útočisko našli pri kŕmidlách,“ povedal riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel.
Vtáčia hodinka sa konala paralelne aj v zahraničí. Čísla ešte nie sú definitívne, no niektorí pozorovatelia už zaslali svoje záznamy. V Česku bolo zatiaľ vyše 28.000 účastníkov, v Rakúsku vyše 30.000 účastníkov, v Bavorsku viac ako 16.000 účastníkov a vo Švajčiarsku nad 4000 účastníkov. „Spolu teda tento víkend sčítavalo vtáky na kŕmidlách v Európe viac ako 85.000 ľudí. V niektorých krajinách dominovali podobne ako u nás sýkorky, vo Švajčiarsku a Bavorsku boli najpočetnejšie vrabce,“ priblížila organizácia.
Vtáčia hodinka sa konala od piatka (9. 1.) do nedele.