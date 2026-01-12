Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas Vtáčej hodinky spozorovali na kŕmidlách 124.000 vtákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami. Ukázali sa aj vzácne chochláče severské.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Do celoslovenského sčítania vtákov na zimných kŕmidlách sa zapojilo viac ako 5000 účastníkov, ktorí vykonali 3500 sčítaní a spozorovali 124.000 vtákov. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko.

Vtáčia hodinka trvala tri dni. „Rekordná účasť nás veľmi teší. Vtáčia hodinka nie je len o počítaní, jej význam spočíva v sledovaní a skúmaní prírody aj starostlivosti o ňu,“ povedala Paulo Lackovičová. Záznamy podľa nej ešte porastú, účastníci môžu odoslať výsledky do 18. januára.

Z priebežných výsledkov však už vieme predpokladať, že prvé miesto v početnosti aj frekvencii výskytu bude opäť patriť sýkorke veľkej,“ skonštatovala Paulo Lackovičová. Organizácia zároveň uviedla, že medzi zaujímavé pozorovania patrí napríklad záznam penice čiernohlavej. Ide o druh, ktorý na Slovensku bežne nezimuje a ku kŕmidlu ju prilákali jablká. Podobne ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami. Ukázali sa aj vzácne chochláče severské.

Ornitológovia si myslia, že návštevnosť kŕmidiel ovplyvnilo počasie. V nedeľu (11. 1.) znížil počet vtákov silný vietor, no chlad a vietor spôsobili podľa nich častejšie pozorovania drozdov, červienok a sojok v okolí kŕmidiel. Odborníci tiež zaznamenali nárast v pozorovaniach drozdov čiernych, ktoré sa objavili v 61,8 percenta sčítaní, čo je takmer o štvrtinu viac ako vlani. Mierny nárast v pozorovaniach drozdov zaznamenali aj v Česku, tvrdí organizácia. „Môže za to počasie v kombinácii s potravnou stratégiou druhov. Drozdy, červienky a sojky si hľadajú potravu na zemi a snehová pokrývka im v tom bráni. Útočisko našli pri kŕmidlách,“ povedal riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko Matej Repel.

Vtáčia hodinka sa konala paralelne aj v zahraničí. Čísla ešte nie sú definitívne, no niektorí pozorovatelia už zaslali svoje záznamy. V Česku bolo zatiaľ vyše 28.000 účastníkov, v Rakúsku vyše 30.000 účastníkov, v Bavorsku viac ako 16.000 účastníkov a vo Švajčiarsku nad 4000 účastníkov. „Spolu teda tento víkend sčítavalo vtáky na kŕmidlách v Európe viac ako 85.000 ľudí. V niektorých krajinách dominovali podobne ako u nás sýkorky, vo Švajčiarsku a Bavorsku boli najpočetnejšie vrabce,“ priblížila organizácia.

Vtáčia hodinka sa konala od piatka (9. 1.) do nedele.
