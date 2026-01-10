Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či oblečenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termo prikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh.

Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi. Odporúča to Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti.

Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termo prikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh. Chýbať by nemali ani powerbanka, mapa a lekárnička s potrebnými liekmi podľa zdravotného stavu.

Ak ste uviazli, motor púšťajte len občas a sledujte, či výfuk nie je zasypaný snehom,“ dodal SČK.
