Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či oblečenie
Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termo prikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi. Odporúča to Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti.
Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termo prikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh. Chýbať by nemali ani powerbanka, mapa a lekárnička s potrebnými liekmi podľa zdravotného stavu.
„Ak ste uviazli, motor púšťajte len občas a sledujte, či výfuk nie je zasypaný snehom,“ dodal SČK.
