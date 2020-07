Pondelok bude slnečný, popoludní môžu prekvapiť búrky

Počasie v regiónoch:

Počasie na horách:

Bratislava 6. júla (TASR) - Slnečno, popoludní miestami búrky. Teploty 26 až 31 stupňov C.malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 28 až 31 stupňov C.slnečno, možnosť búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné teploty 26 až 30 stupňov C.slnečno, možnosť búrky, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné teploty 26 až 30 stupňov C.slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 13 stupňov C a najvyššia denná teplota 22 stupňov C,slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 12 stupňov C a najvyššia denná teplota 17 stupňov C,slnečno, možnosť búrky, najnižšia ranná teplota 10 stupňov C a najvyššia denná teplota 13 stupňov C.Mapu celého Slovenska s predpoveďou počasia nájdete TU