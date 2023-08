Slnko sa nám vo štvrtok skryje, treba počítať s vyššou oblačnosťou

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 26 až 29 stupňov C.



Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.



Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 24 až 28 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 22 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 18 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 14 stupňov C.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo búrky. Teploty 24 až 29 stupňov Celzia.