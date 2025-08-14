Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Slovensko

Štvrtok bude slnečný s teplotami do 36 stupňov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Slnečno. Teploty 31 až 36 stupňov C.


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 33 až 36 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 15 a najvyššia denná 29 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 18 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 20 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
