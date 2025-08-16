< sekcia Slovensko
Ideálne podmienky na kúpanie: V sobotu bude slnečné počasie
Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 31 až 36 stupňov C.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 21 až 18 a najvyššie denné 33 až 36 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 20 až 15 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 20 až 16 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 17 a najvyššia denná 29 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 20 a najvyššia denná 24 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 20 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
