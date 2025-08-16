Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Slovensko

Ideálne podmienky na kúpanie: V sobotu bude slnečné počasie

.
Na snímke ľudia sa opaľujú pri Štrkoveckom jazere počas horúceho letného dňa 30. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. augusta (TASR) - Sobota: Slnečno. Teploty 31 až 36 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 21 až 18 a najvyššie denné 33 až 36 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 20 až 15 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 20 až 16 a najvyššie denné 31 až 35 stupňov C.



Počasie na horách:


Vo výške 1000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 17 a najvyššia denná 29 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 20 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota 16 a najvyššia denná 20 stupňov C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške