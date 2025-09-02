Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude polooblačný s teplotami do 30 stupňov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 25 až 30 stupňov C.


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.



Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 24 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 19 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov Celzia.


Zdroj: meteo.sk
.

