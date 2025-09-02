< sekcia Slovensko
Utorok bude polooblačný s teplotami do 30 stupňov
Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 25 až 30 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 25 až 29 stupňov C.
Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 24 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 14 a najvyššia denná 19 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 10 a najvyššia denná 15 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
