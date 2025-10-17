< sekcia Slovensko
Koniec pracovného týždňa bude oblačný
Teploty vystúpia na 11 až 16 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 10 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 5 stupňov C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -1 stupeň C.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
