Koniec pracovného týždňa bude oblačný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty vystúpia na 11 až 16 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 11 až 16 stupňov C.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 10 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 5 stupňov C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -1 stupeň C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.






Zdroj: meteo.sk
.

