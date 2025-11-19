Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025Meniny má Alžbeta
V stredu bude prevažne polooblačno s teplotami do 7 stupňov Celzia

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Teploty vystúpia na 2 až 7 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -1 až -4 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -7 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty -2 až -6 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.





Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia denná 0 stupňov C.

Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -3 stupne C.

Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -9 a najvyššia denná -5 stupňov Celzia.


zdroj: meteo.sk
.

