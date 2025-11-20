< sekcia Slovensko
Aj štvrtok bude zamračený, ráno môže mrznúť
Teploty vystúpia na 3 až 8 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 3 až 8 stupňov C.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.
Vo výške 1000 m zamračené a dážď so snehom. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 1 stupeň C.
Vo výške 1500 m zamračené a dážď so snehom. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná -2 stupne C.
Vo výške 2000 m zamračené a dážď so snehom. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -4 stupne Celzia.
