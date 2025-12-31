Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025
Streda bude oblačná, treba očakávať aj sneženie

Ilustračná snímka.

Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až 2.

Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Prevažne veľká, spočiatku miestami aj zmenšená oblačnosť. V noci miestami, najmä na severe, cez deň postupne na mnohých miestach, sneženie alebo snehové prehánky. Lokálne tvorba snehových jazykov a neskôr aj závejov, najmä na severe. Chladno.

Najnižšia nočná teplota -3 až -8, v horských dolinách ojedinele okolo -10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -3 až 2, na Orave, v Liptove, na Spiši a na Horehroní okolo -5 stupňov C.

Prevažne západný vietor 3 až 10 m/s, v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (10 až 35, 60 km/h). Popoludní na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor. Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -6 až -8 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -8 až -11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -11 až -16 stupňov Celzia.
