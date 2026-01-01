< sekcia Slovensko
Nový rok prinesie sneh a oblačné až zamračené počasie
Najvyššia denná teplota vystúpi na -3 až 2, na juhu západného a stredného Slovenska miestami do 5 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, miestami, najmä v noci a ráno, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia sneženie alebo snehové prehánky, na juhu neskôr aj zmiešané zrážky.
Ojedinele, najmä na severe, aj snehové jazyky. Chladno.
Najnižšia nočná teplota -1 až -8 v údoliach lokálne, najmä na severe, -9 až -16 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na juhu západného a stredného Slovenska miestami do 5 stupňov C.
Slabý premenlivý, miestami, najmä popoludní, južný až juhozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Nad pásmom lesa v priebehu dňa postupne búrlivý vietor až silná víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -2 až -4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -4 až -7 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -7 až -10 stupňov Celzia.
