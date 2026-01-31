< sekcia Slovensko
Sobota bude oblačná až zamračená. Miestami môže snežiť
Bude bezvetrie alebo slabý, v Above a na Zemplíne severný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, neskôr ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do cca 300 m aj dážď. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, na severe a východe miestami -5 až -10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až +4, na severe a východe miestami -7 až -2 stupne C.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -3 až -4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -4 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -7 stupňov Celzia.
