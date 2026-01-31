Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 31. január 2026Meniny má Emil
< sekcia Slovensko

Sobota bude oblačná až zamračená. Miestami môže snežiť

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Bude bezvetrie alebo slabý, v Above a na Zemplíne severný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. januára (TASR) - Sobota: Oblačno až zamračené, neskôr ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do cca 300 m aj dážď. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 1 až -4, na severe a východe miestami -5 až -10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -1 až +4, na severe a východe miestami -7 až -2 stupne C.

Bezvetrie alebo slabý, v Above a na Zemplíne severný vietor do 6 m/s (20 km/h).



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m -3 až -4 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m -4 až -6 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -7 stupňov Celzia.
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

Fico sa stretol s Macronom, rokovali o jadrovej energetike aj obrane

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje