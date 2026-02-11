Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda bude oblačná a zamračená, rátajte aj s hmlou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Najvyššia denná teplota bude 0 až 5, na západe a v Žilinskom kraji miestami 5 až 10 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, na severe ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto.

V noci miestami, cez deň na mnohých miestach, dážď alebo dážď so snehom.

Od vyšších, na strednom a východnom Slovensku miestami aj v nižších polohách, sneženie. Ojedinele tvorba poľadovice.

Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach ojedinele okolo -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na západe a v Žilinskom kraji miestami 5 až 10 stupňov C.

Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 8, na západe a severe ojedinele okolo 10 a tam v nárazoch okolo 15 m/s (10 až 30, 35, 55 km/h). Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 5 až 2 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 2 až -2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -2 až -6 stupňov Celzia.
