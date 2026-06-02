Utorok bude oblačný, treba rátať aj sa dažďom
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Polooblačno až oblačno, spočiatku lokálne aj jasno. Ojedinele, na východe miestami, prehánky alebo občasný dážď. Zrána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v severnej polovici, na Horehroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov C.
Slabý až mierny vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do osem, v Banskobystrickom kraji a na východe ojedinele do 15 milimetrov.
Cez deň: Do štyroch milimetrov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 20 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 13 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 4 stupne Celzia.
