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MRAKY EŠTE NEUSTÚPIA: V pondelok budú aj búrky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.

Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Miestami chladno.

Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo desať stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.

Slabý, miestami, najmä na západe a cez deň, západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 12 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 12 až päť stupňov Celzia.
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