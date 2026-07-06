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MRAKY EŠTE NEUSTÚPIA: V pondelok budú aj búrky
Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.
Autor TASR
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Bratislava 6. júla (TASR) - Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Miestami chladno.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo desať stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.
Slabý, miestami, najmä na západe a cez deň, západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo desať stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe miestami 17 až 22 stupňov Celzia.
Slabý, miestami, najmä na západe a cez deň, západný až severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 12 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 12 až päť stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 12 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 12 až päť stupňov Celzia.