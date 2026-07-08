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V stredu očakávajte ochladenie a niekde aj prehánky
Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - Prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky. Ochladenie.
Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28 stupňov C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 11 m/s (10 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Vo vysokých polohách spočiatku prudký až víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do päť, ojedinele, najmä na severe, do 20 a cez deň do troch milimetrov.
Najvyššia denná teplota 17 až 22, v južnej polovici územia zväčša 23 až 28 stupňov C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 11 m/s (10 až 40 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Vo vysokých polohách spočiatku prudký až víchrica.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do päť, ojedinele, najmä na severe, do 20 a cez deň do troch milimetrov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 18 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 1 stupeň Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 18 až 13 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 1 stupeň Celzia.