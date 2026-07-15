< sekcia Slovensko
Streda bude zamračená, treba rátať aj s dažďom
Najvyššia denná teplota bude 27 až 32, v Žilinskom, Prešovskom kraji, na Horehroní a na Dolnom Spiši väčšinou 21 až 26 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. júla (TASR) - Prevažne veľká oblačnosť. V noci miestami, najmä na západe, cez deň na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Popoludní na západe ustávanie zrážok a zmenšenie oblačnosti.
Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami okolo 13 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom, Prešovskom kraji, na Horehroní a na Dolnom Spiši väčšinou 21 až 26 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý, cez deň na západe prevažne severný vietor do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 19 až 7 stupňov Celzia.
Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami okolo 13 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom, Prešovskom kraji, na Horehroní a na Dolnom Spiši väčšinou 21 až 26 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý, cez deň na západe prevažne severný vietor do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 19 až 7 stupňov Celzia.