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Utorok prinesie aj prehánky, na väčšine Slovenska bude chladno
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 21. júla (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Na väčšine územia chladno.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h). Lokálne, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do jedného a cez deň do troch milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h). Lokálne, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do jedného a cez deň do troch milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupňov Celzia.