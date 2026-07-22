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Streda bude chladná, treba rátať s prehánkami, v Tatrách i so snežením
Najvyššia denná teplota bude 22 až 27, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Cez deň jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky. Na hrebeňoch Vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia chladno.
Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do jedného a cez deň do troch milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 10 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 10 až 1 stupeň Celzia.
Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní zväčša 17 až 22 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci do jedného a cez deň do troch milimetrov.
Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 10 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 10 až 1 stupeň Celzia.