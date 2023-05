Počet a závažnosť hovorov na Linku detskej istoty sa opäť zvýšili

Bratislava 17. mája (TASR) - Počet a závažnosť hovorov na Linku detskej pomoci (LDI) sa tento rok opäť zvýšili. Od januára do apríla zaznamenali dvojnásobný počet hovorov oproti danému obdobiu v minulom roku. Upozornila na to programová riaditeľka LDI Táňa Ivanič Rybanská pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa detských liniek.



"Naši psychológovia častejšie riešia s mladými ľuďmi a deťmi na Linke 116111 pocity osamelosti, strach, ale i hnev a frustráciu. Veľmi častou témou hovorov sú aj emocionálne problémy, obavy, depresie či úzkosti. Deti a mladí ľudia pociťujú, že je na nich vyvíjaný priveľký tlak, nielen zo strany rodiny, ale i spoločnosti. Taktiež bojujú so sebapoškodzovaním i myšlienkami na ukončenie života," priblížila.



Linka detskej istoty funguje od roku 1996. Poskytuje služby pre deti a mládež, ale aj pre dospelých kontaktujúcich v záujme detí. Tím odborníkov je k dispozícii na telefónom čísle linky 116111. Funguje non-stop, je bezplatná a anonymná. Odborníkov možno kontaktovať aj cez email na adresách 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk.