Počet akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky stúpol

Bratislava 24. januára (TASR) – Vo štvrtom kalendárnom týždni roka 2020 stúpol počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku v porovnaní s predchádzajúcim o 15,1 percenta. Lekári nahlásili 52.166 prípadov ARO, najviac chorých bolo v Košickom, najmenej v Trenčianskom kraji. Choroba trápila najmä deti do piatich rokov. TASR o tom v piatok informovali z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Chrípku a chrípke podobné ochorenie diagnostikovali lekári v 4958 prípadoch, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to nárast o 36,7 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najcitlivejší na ochorenie boli ľudia vo veku 15 až 19 rokov.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo vo štvrtom kalendárnom týždni hlásené spolu v 77 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 50 materských škôl, 25 základných škôl a dve stredné školy.



Hlásený bol jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI u 84-ročného muža zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených desať prípadov SARI, z nich traja chorí zomreli.



Počet chorých na ARO stúpol v Košickom kraji o viac než 35 percent

Tento týždeň v porovnaní s predchádzajúcim stúpla chorobnosť týkajúca sa všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji o 35,3 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.



Lekári hlásili celkovo 9291 chorých na ARO, z toho bolo 614 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh zaznamenali u 194 ľudí, čo predstavuje viac než dve percentá zo všetkých ARO. Najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín (115), zápal pľúc (47) či zápal stredného ucha (32). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.



Výchovno-vzdelávací proces bol v štvrtom kalendárnom týždni prerušený v 20 zariadeniach. Z toho išlo o 15 materských škôl (MŠ), a to po tri v okresoch Spišská Nová Ves, Sobrance, Košice-okolie a Košice I. Dve MŠ boli zatvorené v okrese Košice II a jedna v okrese Gelnica. Čo sa týka základných škôl (ZŠ), takzvané chrípkové prázdniny mali dve ZŠ v okrese Košice-okolie a ďalšie dve v okrese Spišská Nová Ves. Nevyučovalo sa ani v jednej ZŠ v Gelnickom okrese.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, ako určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na ARO vrátane chrípky a jej podobných ochorení.