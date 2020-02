Počet akútnych respiračných ochorení aj chorých na chrípku klesol

Bratislava 28. februára (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku v deviatom kalendárnom týždni tohto roka klesol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 0,2 percenta. Lekári nahlásili 64.589 prípadov ARO, najviac chorých bolo v Košickom, najmenej v Banskobystrickom kraji.



Choroba trápila najmä deti do piatich rokov. TASR o tom v piatok informovali z odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Chrípku a chrípke podobné ochorenia diagnostikovali lekári v 8671 prípadoch. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 5,4 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najcitlivejšie na ochorenie boli deti do piatich rokov.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v deviatom kalendárnom týždni hlásené spolu v 134 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 71 materských škôl, 59 základných škôl a štyri stredné školy. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v štyroch zdravotníckych zariadeniach.



Hlásené boli dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI, a to u 78-ročnej ženy a 53-ročného muža zo Žilinského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2019/2020 bolo hlásených 23 prípadov SARI, z nich šiesti chorí zomreli.



Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia klesla v Žilinskom kraji o 17,3 %

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 9. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 17,3 percenta, čo predstavuje chorobnosť 2132 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.



Chorobnosť klesla najmä vo vekovej skupine od 16 do 19 rokov (mínus 27,5 percenta) a v okrese Ružomberok (mínus 33 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine do piatich rokov (6250,4 chorého na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,8 percenta chorých. Najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín," uviedla Košecká.



Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 1244 hlásení, čo predstavuje 296,4 chorého na 100.000 obyvateľov. "V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 29,51 percenta. Chorobnosť klesla vo všetkých vekových skupinách, najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (mínus 42,93 percenta) a v okrese Turčianske Teplice (mínus 54,20 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do piatich rokov (905,19 chorého na 100.000 obyvateľov)," doplnila Košecká.