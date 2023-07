Zelená linka: Počet áut na Slovensku stále rastie

Bratislava 11. júla (TASR) - Počet áut na Slovensku stále rastie. Kým v roku 2006 pripadalo na 1000 obyvateľov 249 áut, v roku 2021 to bolo 459. Cestná doprava najvýznamnejšie prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Na sociálnej sieti to uviedla Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR.



"V absolútnych číslach to znamená, že v roku 2021 občania Slovenska vlastnili takmer dva a pol milióna osobných automobilov. A to už je na našu malú krajinu skutočne veľké číslo," skonštatovala linka.



Z cestnej dopravy má najväčší podiel vo vypúšťaní znečisťujúcich látok osobná automobilová doprava. "Napriek výraznému technologickému pokroku a prijímaným opatreniam za posledných 20 rokov nie je zníženie emisií znečisťujúcich látok z dopravy také výrazné ako v ostatných sektoroch," uviedla Zelená linka. Tvrdí, že z emisií z dopravy sú osobné automobily zodpovedné za 60,7 percenta emisií oxidu uhličitého a 34,1 percenta emisií oxidov dusíka.



Pri spaľovaní benzínu alebo nafty v motoroch vznikajú podľa linky aj látky ako benzén či benzo(a)pyrén alebo prachové častice PM10 a PM2,5. "Tieto látky majú nepriaznivé účinky nielen na ľudské zdravie, ale aj na ekosystémy. Ohrození sú najmä starší ľudia, deti, tehotné ženy a ľudia s ochoreniami pľúc a srdca," priblížili environmentalisti.



Odporúčajú preto zdieľať jazdy s inými ľuďmi alebo využívať verejnú dopravu. Autobusy, vlaky a električky majú vyššiu kapacitu na prepravu viacerých ľudí naraz, čo znižuje počet áut na cestách a emisie z dopravy, tvrdí linka.



Auto by sa nemuselo používať na cesty do troch až päť kilometrov. Na krátke vzdialenosti možno zvoliť pešiu chôdzu či bicykel. "Skúste plánovať svoje cesty vopred, aby ste minimalizovali dĺžku trasy a zbytočné jazdy. Predchádzajte premávke a vyhýbajte sa rušným časom na cestách. Efektívne plánovanie môže znižovať emisie a dokonca aj šetriť palivo," radia environmentalisti.



Znížiť spotrebu paliva či emisie môže pravidelná údržba vozidla, spojená so správnym tlakom v pneumatikách, čistými filtrami a správnym nastavením motora. "Ak máte možnosť, vyberte si vozidlo s nízkymi emisiami uhlíka, ako sú elektrické vozidlá alebo hybridné vozidlá. Tieto vozidlá sú čoraz dostupnejšie a majú nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie," skonštatovala Zelená linka.