Počet členov dozorných komisií FPU a AVF by sa mohol zvýšiť

Bratislava 15. februára (TASR) - Dozorné komisie Fondu na podporu umenia (FPU) a Audiovizuálneho fondu (AVF) by mohli mať po novom viac členov. Ich počet by sa mohol zvýšiť z troch na päť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Fonde na podporu umenia, ako aj z návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrhy vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



Pri AVF zmenu predkladatelia odôvodňujú posilnením kontrolnej právomoci štátu vo fonde. Návrh zvyšuje počet členov komisie, ktorých priamo menuje minister kultúry. Dvoch členov by po novom volila a odvolávala rada v tajnom hlasovaní. Troch členov by vymenúval a odvolával minister kultúry, pričom jedného člena by vymenúval na návrh ministra financií.



Z novely zákona o FPU vyplýva, že dvoch členov dozornej komisie by po novom volila a odvolávala rada fondu obdobne, ako je to v AVF.



Obe novely by v prípade definitívneho schválenia mohli byť účinné od 1. júna.