Stúpol počet detských pacientov s poruchami príjmu potravy

Bratislava 3. júna (TASR) - Počet detských pacientov s poruchami príjmu potravy narástol. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytli všetky zdravotné poisťovne na Slovensku. Spúšťačom ochorenia môžu byť podľa odborníkov strach, neistota či stres.



Na stúpajúci trend upozornila Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). "Kým v predpandemickom roku sa na špecializovanom pracovisku ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave špecialisti starali o 26 poistencov VšZP, vlani si ústavnú liečbu vyžiadalo 32 mladých ľudí," skonštatovala manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.



Prevažná časť detí je podľa nej nastavená na liečbu doma. V tejto súvislosti psychiatrička Martina Paulinyová zdôraznila, že pre rodičov a psychiatra je potrebná úzka kooperácia. "Úlohou rodiča je vytvárať upokojujúcu atmosféru, dieťa netrestať, netlačiť na neho, pretože to ešte viac zvyšuje jeho úzkosť. Čím väčšia úzkosť, tým väčší problém prehltnúť čo i len sústo," doplnila.



Pre úspešnosť liečby je podľa psychiatričky dôležitý vzťah s rodičmi s chorým dieťaťom, ktoré podľa nej potrebuje veľa vnímavej pozornosti - treba ho menej poučovať, menej mu vyčítať a vnímať, že odmietanie jedla nie je rozmar, ale prejav fóbickej úzkosti. "Psychologickú pomoc však potrebuje aj rodič. V situácii, keď nedokáže nakŕmiť dieťa, sa cíti byť bezmocný, nekompetentný a ubíja ho pocit viny. Preto je našou úlohou viesť ho k sebadôvere a nádeji," dodala.



Počet detských pacientov liečených na poruchy príjmu potravy stúpol aj v zdravotnej poisťovni (ZP) Dôvera. V roku 2019 ich bolo 299 a vlani 499, informoval TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Oproti roku 2019 sa vlani zvýšil aj počet hospitalizovaných, a to o osem pacientov.



Nárast eviduje i Union ZP, TASR to potvrdila jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. V roku 2019 trpelo poruchami príjmu potravy 176 detských poistencov, vlani stúpol ich počet na 287. V roku 2019 ich bolo hospitalizovaných 18, minulý rok 22.