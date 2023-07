Počet dopravných nehôd bol v prvom polroku nižší ako vlani

Bratislava 8. júla (TASR) - Počet dopravných nehôd bol v prvom polroku 2023 nižší ako vlani. Kým do 2. júla 2022 zaevidovala polícia 6133 nehôd, za rovnaké obdobie tohto roka ich bolo 5421. Menej nehôd sa prejavilo aj na počtoch usmrtených a zranených. Vyplýva to z policajných štatistík zverejnených na webovej stránke Ministerstva vnútra (MV) SR.



Zo 109 tohtoročných obetí dopravných nehôd bolo 12 motocyklistov, 32 chodcov a traja cyklisti. Vlani za prvých šesť mesiacov roka zahynulo 127 osôb. Ťažké zranenia utrpelo 378 ľudí oproti 404 osobám z minulého roka.



K najväčšiemu počtu nehôd dochádza v Prešovskom kraji (1123), najmenej incidentov na cestách evidujú v Trenčianskom kraji (372).



V 26. týždni pribudlo do štatistík 208 nehôd, pri ktorých zahynuli traja ľudia a ťažko sa zranilo 15 osôb.