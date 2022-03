Bratislava 31. marca (TASR) - Počet dudkov chocholatých na Slovensku dlhodobo klesá. Dôvodom negatívneho trendu populácie je zánik maloplošného hospodárenia a pastvy v krajine. TASR o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife (SOS/BirdLife) Slovensko s tým, že dudka chocholatého zvolili za vtáka roka 2022. Má upozorniť na potrebu zmien v agrárnej krajine.



"Dudok patrí vďaka svojmu vzhľadu a správaniu medzi najsympatickejšie a najznámejšie vtáčie druhy. Vyhovuje mu citlivo obhospodarovaná krajina s mozaikovitou štruktúrou polí, pasienkov, lúk, pasienkových lesov a nevyhýba sa ani priamo intravilánom sídel," priblížil Ján Gúgh z SOS/BirdLife. Dodal, že dudok bol kedysi početný a hniezdil všade, kde sa pásol dobytok či kone a našiel dutiny na hniezdenie.



K úbytku dudkov viedla zmena prostredia. Biotopy dudka sa podľa organizácie postupne stratili. V súčasnosti prežívajú len tam, kde sa zachovali pasienky, alebo na lokalitách s piesčitými pôdami, napríklad vo viniciach a sadoch.



Dudok sa živí hmyzom. Vyhľadáva pasienky, kde sa nachádza vhodné prostredie a zdroj potravy. Obnova tradičných foriem pasienkarstva je tak kľúčová pre návrat dudkov do našej krajiny. "Dudkom môžeme pomôcť na vhodných lokalitách aj vyložením hniezdnych búdok, ktoré nahradia prirodzené dutiny v poľnohospodárskej krajine," podotkol Gúgh. Ornitológovia odporúčajú vysádzať dreviny či zakladať hlavové vŕby, v ich dutinách dudky hniezdili.



"Najzásadnejšiu zmenu však predstavuje potreba zavádzania podpory extenzívnych foriem poľnohospodárstva so zameraním na ochranu biodiverzity agrárnej krajiny v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorej nové programové obdobie môže priniesť viaceré pozitívne zmeny pre dudky, ale aj ďalšie vtáčie druhy poľnohospodárskej krajiny," poukázala organizácia.



Dudok je sťahovavý a na zimu odlieta do Afriky. Zimuje v subsaharskej Afrike južne od Sahary, najmä na rozsiahlych savanách. Prilieta v druhej polovici marca a začiatkom apríla.



V rámci kampane Vták roka sa bude realizovať aj kampaň Búdky pre dudky. Zatiaľ sa vyrobilo a inštalovalo 100 búdok v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji v rámci projektu Zelené horizonty. Búdky podľa SOS/BirdLife v tomto roku vyrobia aj pre ďalšie kraje.