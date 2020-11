Počet infikovaných novým koronavírusom bude rásť, predpokladá Krajčí

Bratislava 27. novembra (TASR) - Počet infikovaných novým koronavírusom by mal rásť. Slovensko sa pravdepodobne dostalo na úroveň reprodukčného čísla z 0,9 na 1. Kĺzavý medián stúpol z čísla 1326 na 1811. Počet hospitalizácií aj 14-dňová incidencia mierne klesli. V piatok to na tlačovej konferencii k epidemiologickej situácii a aktuálnym informáciám súvisiacim s ochorením COVID-19 povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Počet hospitalizovaných s ochorením klesol z 1778 na 1685. Sedemdňový priemer testov stúpol z 7211 na 8051. V rámci sedemdňovej incidencie po krajoch je na tom najhoršie Trenčiansky kraj, naopak, najlepšie je na tom Bratislavský kraj. Aktuálne sú podľa Krajčího najzasiahnutejšie okresy Skalica, Senica či Púchov.



Najviac pozitívnych nad 65 rokov je v Prešovskom kraji s 370 prípadmi. Najlepšie je na tom Bratislavský kraj, kde evidujú 110 takýchto prípadov. Celkovo je takýchto prípadov aktuálne 1836.



Priemerný počet úmrtí spojených s ochorením COVID-19 je 30 prípadov denne. Krajčí uviedol, že celkový počet úmrtí spojených s novým koronavírusom je 1000 prípadov. "Kompetentné úrady potvrdili 771 prípadov úmrtí spôsobených priamo ochorením COVID-19," dodal.



Situácia v nemocniciach je podľa neho síce lepšia, no nevidieť rapídny pokles pacientov. Pripomenul, že v súčasnosti je hospitalizovaných 1685 pacientov s podozrením na ochorenie či ochorením COVID-19, 122 ľudí potrebuje pľúcnu ventiláciu. "Najvážnejšia situácia je v Prešovskom a Žilinskom kraji," upozornil minister zdravotníctva.



Slovensko má 898 voľných lôžok s kyslíkom a 930 obsadených lôžok s kyslíkom. Aktuálne funguje 154 antigénových odberových miest, podľa Krajčího by mali pribúdať.



Od 7. decembra by sa mali na hraniciach preukázať testom aj pendleri



Pendlerom, študentom či zamestnancom pracujúcim v zahraničí, na ktorých sa doposiaľ vzťahovala výnimka, by mala od 7. decembra pribudnúť povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom na nový koronavírus. Nemal by byť starší ako dva týždne. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Zdôvodnil to tým, že aj keď sa situácia v okolitých krajinách zlepšuje, pretože väčšina krajín má lockdowny, situácia je naďalej vážna. Pandémiu sa darí zvládať v Česku i Poľsku. Najviac postihnutou krajinou je susedné Rakúsko. Prijaté opatrenia v Rakúsku však podľa šéfa rezortu zdravotníctva majú svoj efekt a situácia sa tam tiež zlepšuje. V rámci okolitých krajín je podľa neho najlepšia situácia na Slovensku.



Vyhláška k hraniciam by mala byť vypracovaná hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom budúci týždeň.