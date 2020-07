Počet kamzíkov v Tatrách oproti vlaňajšku stúpol

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) – Výsledky jarnej kamzičej inventúry sú už známe. Na slovenskej a poľskej strane Tatier zapísali do sčítacích hárkov dokopy 972 kamzíkov. Oproti minulému roku je to nárast o 22 jedincov. Informovala o tom hovorkyňa Štátnych lesov Tatranského národného parku Martina Petránová.



„Rekordy tentoraz síce nepadali, ale s výsledkom sme spokojní, keďže viac ako 16 percent zo spočítaných jedincov predstavovali mláďatá. Za posledné štyri roky je to najvyšší prírastok,“ okomentoval výsledky Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelného sčítania kamzičej zveri. Hovorkyňa priblížila, že zatiaľ čo u nás narátali 97 novonarodených mláďat, v poľskej časti národného parku zapísali do sčítacích hárkov 62 tohtoročných kamzíčat. Celkovo zaevidovali 972 kamzíkov, z toho 643 spozorovali na slovenskej strane Tatier.



Tohtoročné jarné sčítanie kamzičej zveri podľa Petránovej vyšlo až na tretíkrát, jeho organizátori totiž čakali na vhodné podmienky, keďže práve počasie zmarilo predchádzajúcu kamzičiu inventúru, ktorá bola uplynulú jeseň. Ani tentoraz to však nebolo úplne ideálne.



„Napriek tomu, že o slnko nebola núdza, niektoré doliny boli veľmi veterné. Z poľskej strany k nám navyše práve v ten deň zalietavali lietadlá, ktoré zhotovovali ortosnímky, čo pôsobilo trošku rušivo,“ zhodnotil podmienky júlovej kamzičej inventúry Hybler.



Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Správy TANAP-u spoločne s kolegami z poľského Tatrzanskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi rátajú kamzíky dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Rekord si zatiaľ drží jeseň 2018, keď v Tatranskom národnom parku videli celkovo 1431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014, keď bolo napočítaných zhodne po 1232 jedincov.