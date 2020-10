Počet kandidátov na šéfa Kunsthalle Bratislava zverejnia po 2. kole

Bratislava 27. októbra (TASR) - Počet kandidátov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na riaditeľa Kunsthalle Bratislava s lehotou do 24. októbra, Ministerstvo kultúry (MK) SR zatiaľ nezverejňuje. "Pre zachovanie jednotlivých procesov počet kandidátov zverejníme po druhom kole, kedy zároveň zverejníme aj oznámenie o konaní verejného vypočutia," uviedol rezort na otázku TASR.



Ani o termínovom harmonograme výberového procesu nie sú bližšie informácie. "Termíny ďalšieho procesu tohto výberového konania podliehajú nielen internej smernici MK, ale momentálne aj usmerneniam hlavného hygienika v súvislosti s epidemickou situáciou," informovala vedúca tlačového oddelenia rezortu Tatiana Majerská.



Výberové konanie na nového šéfa KHB spustil rezort kultúry 24. septembra v deň predstavenia novej smernice, ktorá má zabezpečiť transparentné a férové výberové konania vedúcich podriadených organizácií MK.



Samotný proces má byť trojkolový. V prvom kole má podľa zverejneného dokumentu na stránke MK urobiť s uchádzačmi, ktorí splnia formálne kritériá, hĺbkový pohovor personálny poradca, ktorý overí predpoklady kandidáta a vypracuje poradie uchádzačov. V druhom kole sedemčlenná výberová komisia vyberie najviac piatich z najkvalifikovanejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní výberovou komisiou do tretieho kola, ktorého súčasťou bude aj verejné vypočutie kandidátov, zverejnenie ich životopisov a projektov riadenia.



Podľa novej smernice sa riadia aj vyhlásené výberové konania na post riaditeľa Slovenského technického múzea v Košiciach i Slovenského národného divadla.