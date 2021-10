Konzílium: Zvážte cez sviatky cestu do bordových a čiernych okresov

Mišík: Počet nakazených stále rastie, stúpa aj počet hospitalizovaných



Na archívnej snímke riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík v Bratislave 2. júna 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 21. októbra (TASR) – Konzílium odborníkov si nemyslí, že nateraz je potrebné COVID automat upraviť a ani to, že by bolo potrebné v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami prijímať reštrikčné opatrenia. Ako vo štvrtok po rokovaní konzília uviedla jeho členka a pediatrička Elena Prokopová, odborníci odporúčajú ľuďom počas budúceho víkendu zvážiť cestovanie na hroby alebo návštevu príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch. Otázku COVID automatu otvoria zrejme po sviatkoch.Ako uviedla Alena Košťálová, infektologička a primárka oddelenia dospelých na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, spoliehajú sa na zodpovednosť ľudí. V prípade, že sa niekto rozhodne cestovať do iných okresov, mal by zvážiť návštevu cintorína v iných dňoch ako počas budúceho predĺženého víkendu.Konzílium odborníkov radí ľuďom, aby mali rúška aj v exteriéri, ak na danom mieste bude veľa ľudí. Taktiež odporúčajú cestovať individuálnou dopravou.Ľuďom odporúčajú vyhýbať sa napríklad aj preplneným obchodným centrám.Počet prípadov nového koronavírusu na Slovensku stále rastie. Denne pribudne 2750 nakazených. Vzrástol aj počet hospitalizovaných. Kým minulý týždeň ich bolo v súvislosti s koronavírusom hospitalizovaných 818, tento týždeň je ich 997. Taktiež stúpol aj počet ventilovaných pacientov, a to z 88 na 125. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.Od pondelka (25.10.) bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bude 30 okresov. Červených okresov bude 27, oranžových 12.opísal Mišík. Dodal, že najvyššia incidencia je u stredoškolákov, ich rodičov a ich blízkych vekových skupinách.Treťou dávkou už zaočkovali 6400 ľudí. Taktiež sa od budúceho pondelka spustí registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osôb s rizikovou prácou.spresnila členka konzília odborníkov, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava - Kramáre Alena Koščálová. Zdôraznila, že ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.Konzílium odborníkov pripomenulo dôležitosť a pravidlá dodržiavania karantény, ale aj význam očkovania proti novému koronavírusu. Práve vďaka očkovaniu sa viacerým okresom na Slovensku podarilo zostať v rámci COVID semaforu v lepšej farbe.