Počet návrhov na vykonanie exekúcie klesol o takmer desať percent

Bratislava 23. marca (TASR) - Nových návrhov na vykonanie exekúcie bolo v roku 2020 vydaných o 9,7 percenta menej ako v roku 2019. Vyplýva to zo štatistík, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.



Za celý rok 2020 bolo do súdneho registra zapísaných 161.290 návrhov na vykonanie exekúcie. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 17.360 návrhov. Najväčší medziročný rozdiel bol za mesiac máj, keď počet nápadu v súdnom registri exekučných konaní poklesol v medziročnom porovnaní o vyše polovicu.



Zároveň podľa údajov ministerstva v roku 2020 poklesol počet vydaných poverení na vykonanie exekúcie medziročne o 15.822, čiže o takmer 9,21 percenta.