Počet nelegálnych migrantov tento rok už prekonal celkový minuloročný

Bratislava 13. júla (TASR) - Počet cudzincov nelegálne prichádzajúcich na Slovensko od začiatku roka do konca júna prekonal ich celkový zaznamenaný počet za minulý rok. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Za toto obdobie eviduje 10.902 cudzincov, čo je o 30 viac ako za celý rok 2022. Pre nárast nelegálnej migrácie polícia posilnila kontroly a zaviedla viaceré opatrenia. Zdôraznila, že všetci nelegálni migranti sú preverovaní.



"V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o 916-percentný nárast, od januára do júna 2022 bolo totiž evidovaných 1073 cudzincov. Takmer 96 percent tvoria Sýrčania, ďalej ide o štátnych príslušníkov Turecka a Afganistanu," uviedla polícia.



Za jún tohto roka je podľa slov polície evidovaných 3714 cudzincov. Až 3660 z nich zo Sýrie. "Ide o najvyšší počet evidovaných cudzincov za jeden mesiac od začiatku vedenia evidencie," skonštatovala polícia.



Podotkla však, že o azyl na Slovensku cudzinci nežiadajú a pokračujú ďalej na západ. "Väčšina nelegálnych cudzincov prichádza v rámci sekundárnej tranzitnej migrácie na trase zo západného Balkánu a smeruje do cieľových štátov, najmä do Nemecka, Rakúska a Holandska. Ich cesta v rámci tzv. západobalkánskej trasy sa začína zväčša na území Srbska, v menšej miere v Rumunsku, pokračuje cez Maďarsko, Slovensko a ďalej na západ," priblížila polícia. Väčšinu zachytených migrantov predstavujú Sýrčania, ktorí sú v zmysle platnej európskej legislatívy z dôvodu vojnového konfliktu v ich domovine "nevyhostiteľní".



Polícia zdôraznila, že všetci nelegálni migranti sú preverovaní vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch, aj prostredníctvom ďalších mechanizmov pre spoľahlivé zistenie krajín ich pôvodu. Dodala tiež, že sa posilnili kontroly v oblasti slovensko-maďarskej hranice na území oboch krajín, prijali sa kontrolné opatrenia na hraniciach s Rakúskom a zaviedli sa spoločné hliadky vo vlakoch a na diaľnici D2 s Českom.



Na posilnenie kontroly vonkajších hraníc boli slovenskí policajti vyslaní aj do Maďarska a sú zapojení aj do operácií agentúry Frontex. Medzi prijatými opatreniami polícia spomenula aj podporu vojakov a policajnú spoluprácu na úseku boja proti organizovanej nelegálnej migrácii a prevádzačstvu.