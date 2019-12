Počet obetí výbuchu v bytovke môže vzrásť, pripustil P. Pellegrini

Prešov 6. decembra (TASR) - Počet obetí piatkového výbuchu v jednej z prešovských bytoviek nemusí byť konečný. Podľa premiéra Petra Pellegriniho počet nie je možné povedať, keďže na viacerých poschodiach ešte stále horí a hasiči sa tam nemôžu dostať. Pripustil, že počet obetí, ktorých je aktuálne päť, sa môže zvýšiť.



"Obrovským problémom je skolabované schodisko v celom paneláku. Hasiči nemajú inú cestu, iba zvonku sa dostať do bytov, a preto, žiaľ, dnes nemôže nikto z nás v túto hodinu a chvíľu povedať konečné číslo tých, ktorí mohli prísť o život pri tejto veľkej tragédii," povedal na mieste výbuchu Pellegrini. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť. Podľa jeho slov ide o jedno z najväčších nešťastí takéhoto typu za posledné desaťročia.







Okrem zatiaľ piatich potvrdených obetí si výbuch vyžiadal ošetrenie 39 osôb. Deväť z nich transportovali záchranári do prešovskej nemocnice, štyroch následne hospitalizovali, priblížila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. "Ani jeden nie je v ohrození života," doplnila.



Premiér sa spolu s viacerými ministrami zúčastní na zasadnutí krízového štábu o 19.00 h. Deklaroval, že vláda pomôže mestu Prešov a dotknutým ľuďom. Na mieste stále zasahujú všetky bezpečnostné a záchranné zložky aj armáda. Svoje domovy museli opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.



Ministerka vnútra Denisa Saková uviedla, že na mieste tragédie bolo viac ako 50 kusov záchrannej a hasičskej a záchrannej techniky, v akcii bolo aj viac ako 100 policajtov. Ako priblížila, išlo o ťažký a komplikovaný zásah. Podľa jej slov bolo hasičom znemožnené dostať sa k jednotlivým bytom pre zrútenie schodiska. Problémy mali aj s vysúvaním plošiny. Šéfka rezortu vnútra ozrejmila, že príčinou tragédie by mal byť pravdepodobne výbuch plynu na 9. poschodí. Očakáva sa, že likvidačné práce po výbuchu budú pokračovať do ranných hodín.



Po výbuchu pomáha aj armáda, podľa ministra obrany Petra Gajdoša vie pomôcť s ubytovaním pre desiatky ľudí. Profesionálni vojaci aj vojenskí policajti budú okrem toho spolu s policajtmi strážiť opustené domy v okolí výbuchu. "Na základe skúseností, ktoré máme z takýchto krízových situácií, sú tu aj piati príslušníci duchovnej služby a štyria profesionálni vojaci z psychologickej služby," uviedol Gajdoš. Ministerstvo tiež podľa jeho slov na budúci týždeň zorganizuje zbierku potrebných vecí.



Niekoľko ohnísk v zasiahnutom objekte sa už hasičom podľa Prezídia Hasičského a záchranného zboru podarilo dostať pod kontrolu, ostatné stále lokalizujú. "K úplnému zhoreniu priestorov došlo na najvyšších štyroch podlažiach. Hasebné práce pokračujú z exteriéru z výškovej techniky, ktorú hasiči pravidelne presúvajú," napísali hasiči na sociálnej sieti.



Plyn mal vybuchnúť v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15 h. Prešovská primátorka Andrea Turčanová vyhlásila od 12.35 h na území mesta mimoriadnu situáciu.



Ľuďom zasiahnutým tragédiou pomáha aj verejnosť. Podľa prešovskej primátorky je už materiálnej pomoci dostatok. Mesto zverejnilo číslo transparentného účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť. Číslo je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Oficiálnu zbierku podporila sumou 5000 eur aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.