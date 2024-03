Počet otvorených lyžiarskych stredísk stále klesá

Nízke Tatry



Jasná sever 40-100 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Donovaly - Záhradište 20-30 cm dobré



Mýto Ski&Bike 30 cm dobré





Vysoké Tatry



Štrbské Pleso 40-50 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 40-80 cm veľmi dobré



Lomnické sedlo 150 cm veľmi dobré



Jakubkova lúka 25 cm dobré



Svit-Lopušná dolina 40 cm dobré





Západné Tatry



Roháče - Spálená 60-80 cm dobré





Belianske Tatry, Ždiar



Bachledka Ski and Sun 10-30 cm dobré



Strednica - Ždiar 30-45 cm veľmi dobré





Malá Fatra



Vrátna - Chleb 50 cm dobré



Winter park Martinky 15-45 cm dobré





Orava



Oravská Lesná 20-35 cm dobré



Ski Zábava - Hruštín 20-40 cm dobré





Východné Slovensko



Vernár - Studničky 30 cm dobré

Alpské strediská

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Rakúsko



Hinterstoder 20-170 cm dobré



Hintertux 40-375 cm veľmi dobré



Ischgl 30-160 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 55-100 cm dobré



Obertauern 110-180 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 0-215 cm veľmi dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 15-160 cm veľmi dobré



Semmering 15-30 cm dobré



Sölden 30-370 cm dobré



St. Anton am Arlberg 50-375 cm veľmi dobré



Stubai 90-445 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-380 cm dobré



Zell am See - Kaprun 40-270 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 15-60 cm veľmi dobré



Adamello - Tonale 60-300 cm dobré



Ortler Skiarena 50-175 cm dobré



Bormio 30-190 cm dobré



Livigno 95-185 cm dobré



Kronplatz 30-130 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 15-140 cm dobré



Madonna di Campiglio 120-180 cm dobré



Marmolada - Arabba 80-150 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 110-215 cm dobré



Saas-Fee 95-410 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 75-220 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 0-420 cm dobré



Meribél 85-235 cm dobré



Les Trois Vallées 150-220 cm dobré



Tignes 130-380 cm dobré



Vald´Isére 105-210 cm dobré

Bratislava 9. marca (TASR) - Druhý marcový víkend sú k dispozícii zjazdovky v 15 strediskách. Od pondelka sa ich počet opäť zníži, sezónu týmto víkendom končia na Donovaloch, v Bachledke, v Mýte, v Lopušnej doline - Svit aj vo Vernári. Lyžovačka sa sústreďuje do vyšších polôh a na sever Slovenska. Podklad je vďaka poklesu teplôt o niečo kvalitnejší, niekde sa aj zasnežovalo. Najvyššia snehová vrstva sa drží na Roháčoch-Spálenej, v Jasnej, v Lomnickom sedle – v maximálnych hodnotách od 80 do 150 centimetrov, dobrá lyžovačka je napr. aj na Štrbskom Plese, na Martinkách alebo v Ski Zábave – Hruštín.V Alpách sú naďalej dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. Lyžovačka sústreďuje skôr do vyšších polôh – nad 1500 metrov nad morom. Snehová vrstva sa tento týždeň niekde zvýšila. Na ľadovcoch Stubai a Kaunertal je nad 4 metre snehu, Hintertux, Zillertal, Sölden a St. Anton am Arlberg hlásia nad 3,5 metra. Lyžiarska sezóna pokračuje vo väčšine zimných areálov, v Rakúsku je otvorených nad 150 areálov, asi 20 percent menších stredísk sezónu ukončilo. V Dolnom Rakúsku sa lyžuje už len v stredisku Göstling – Hochkar, v Hornom Rakúsku sú v prevádzke naďalej napr. Wurzeralm, Krippenstein, Hintersoder, Dachstein West aj Kasberg – hrúbka snehu v horných hodnotách sa pohybuje od 100 do 205 centimetrov.