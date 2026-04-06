Počet poistencov VšZP s autizmom stúpol kvôli vyššej informovanosti
Ako poisťovňa doplnila, najvýraznejší nárast zaznamenala veková skupina obyvateľstva do 18 rokov.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Počet poistencov s poruchami autistického spektra v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) v roku 2025 stúpol z čísla 5220 na 5696. TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková. Počet podľa nej nerastie pre vyšší skutočný výskyt diagnózy. Odborníci rast spájajú s lepšou informovanosťou, diagnostikou a väčšou ochotou rodičov vyhľadať odborníka.
„Autizmus nie je vzácna diagnóza. Je to realita veľkého množstva slovenských rodín. Dáta ukazujú, že počty detí, ktorým lekári túto poruchu diagnostikujú, každý rok rastú a ako spoločnosť by sme mali akceptovať ich špeciálne potreby,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Ako poisťovňa doplnila, najvýraznejší nárast zaznamenala veková skupina obyvateľstva do 18 rokov. Výrazný rozdiel je aj medzi pohlaviami. Chlapci sú diagnostikovaní zhruba trikrát častejšie ako dievčatá. „Rovnaký pomer platí aj medzi dospelými mužmi a ženami. Tento rozdiel je konzistentný naprieč všetkými sledovanými rokmi a zodpovedá celoeurópskemu trendu,“ priblížila dáta Capáková.
