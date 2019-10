Počet poslancov sa meniť nebude, parlament to odmietol

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok odmietli viacero noviel z dielne ĽSNS. Okrem zmien v ústave, ktorými chceli napríklad znížiť počet poslancov parlamentu, navrhovali aj zmeny v zákonoch o úhrade liekov, sociálnom poistení či Trestnom poriadku.



Poslanci ĽSNS neuspeli s návrhom na zmeny v ústave, ktorým chceli znížiť počet členov parlamentu z aktuálnych 150 na 100. Podľa ich slov tak chceli zefektívniť prácu parlamentu a znížiť zaťaženie štátneho rozpočtu.



ĽSNS neuspela ani s návrhom, aby sa do ústavy vložil zákaz schvaľovania deficitných rozpočtov orgánov štátnej a verejnej správy. Chceli tak garantovať trvalú udržateľnosť štátnych financií bez ohľadu na politickú orientáciu vlády a zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu verejného dlhu SR.



Plénum odmietlo aj návrh ústavného zákona, ktorým chceli kotlebovci tiež obmedziť proces schvaľovania zákonov s negatívnym dosahom na štátny rozpočet tesne pred koncom volebného obdobia. Navrhovali pri takýchto novelách zvýšiť kvórum potrebné na schválenie zákona na absolútnu väčšinou, teda najmenej 76 hlasov poslancov.



Poslanci parlamentu neschválili ĽSNS ani návrh ústavného zákona, ktorým chceli zamedziť vystupovaniu zákonodarcov z poslaneckých klubov strán, za ktoré boli do parlamentu zvolení. "Takýto poslanec tak v podstate neguje primárne rozhodnutie voliča o výbere politickej strany a jej volebného programu, za ktorú svoj poslanecký mandát získal," argumentovali. Navrhovali preto, aby tak poslanec prišiel o svoj mandát.



ĽSNS neuspela ani s novelou zákona o sociálnom poistení. Navrhovali v nej zakomponovať princíp zásluhovosti do podmienok nároku na vyplácanie podpory v nezamestnanosti.



Plénum nepodporilo ani novelu Trestného poriadku, ktorou chcela strana posilniť postavenie poškodeného v trestnom konaní, aby bol zabezpečený objektívnejší a spravodlivejší proces. Navrhovali, aby poškodený získal právo podávať všetky opravné prostriedky, a to nielen vo veci náhrady škody, ako aj právo zablokovať dohodu o vine a treste.



ĽSNS neprešla ani novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Od doplatkov na lieky chceli oslobodiť niektorých poistencov, a to deti, zdravotne znevýhodnené deti a starobných dôchodcov.