Počet predpisovaných psychiatrických liekov počas pandémie narástol

Bratislava 23. januára (TASR) - Počet predpisovaných psychiatrických liekov počas pandémie nového koronavírusu narástol. Izolácia ohrozuje najmä seniorov. Tá môže u nich spôsobiť rýchlejší začiatok demencie. Vzrastajúci trend v predpisovaní liekov pre TASR potvrdili súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera.



Takmer 660.000 balení liekov predpísali psychiatri v období od marca do konca minulého roka, teda od vypuknutia pandémie. „Trend je stúpajúci – pribúdajú úzkostné stavy, depresie aj panické ataky. Len v našej zdravotnej poisťovni ide o viac ako 12-percentný nárast predpisovaných psychiatrických liekov v porovnaní s minulým obdobím. Tento rok to pravdepodobne bude ešte viac,“ spresnila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne (ZP) Union.



Zdôrazňuje, že požiadať o pomoc v náročnom období nie je hanbou. Ako iné choroby, aj tie duševné sa ľahšie liečia v počiatočných štádiách. "Spojiť sa s lekárom je možné aj vďaka telemedicíne – cez telefón alebo video hovor," doplnila Ingrid Dúbravová, revízna lekárka Union ZP. V období od marca do konca roka 2020 eviduje Union ZP vyše 12.400 výkonov telemedicíny v rámci psychiatrie pre dospelých a ďalších takmer tisíc výkonov v odbornosti detská psychiatria.



Zvýšenú pozornosť starostlivosti o duševné zdravie venuje aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Pomáhať sa snaží najmä komunikáciou a sprostredkovávaním užitočných rád, ako situáciu zvládnuť. "Prostredníctvom portálu akobuk.sk sme priniesli informácie, ktoré pomáhajú zvládať stres spojený s koronakrízou, vyhorením, prácou z domu či stratou príjmu. Test, ktorý vyhodnocuje riziko vyhorenia, vyplnilo viac ako desaťtisíc ľudí," poukázal Matej Štepianský, PR špecialista Dôvery.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozornila, že najmä starší ľudia znášajú samotu a izoláciu v čase pandémie ťažšie, čo sa môže prejaviť na ich zdraví. "Izolácia a minimum sociálnych kontaktov sťažuje aj identifikovanie varovných príznakov demencie a iných kognitívnych porúch. Všeobecná zdravotná poisťovňa preto pre svojich poistencov starších ako 60 rokov uhrádza u všeobecného lekára špeciálne vyšetrenie s cieľom včasného rozpoznania straty sebestačnosti u starších ľudí," uviedol Matej Neumann, hovorca VšZP.



Urýchlenie príznakov demencie pod vplyvom izolácie potvrdzujú aj odborníci z Ligy za duševné zdravie. „Môže nastať zhoršenie kognitívnych schopností - poruchy pamäte či zmätenosť, ale aj depresia. Aby sa nestalo, že kognitívne poruchy zachytíme neskoro, je potrebné myslieť na prevenciu pri návšteve všeobecného lekára, ktorý seniora najlepšie pozná. Odhalenie prvých príznakov a prípadné včasné zahájenie liečby totiž môže celý proces degeneratívnych zmien spomaliť,” uzavrel Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie.