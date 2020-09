Počet prípadov nelegálnej migrácie v SR klesol, ovplyvnil to pandémia

Bratislava 12. septembra (TASR) - Počet prípadov nelegálnej migrácie klesol v mesiacoch január až júl v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 takmer o 47 percent, z 1224 prípadov na 650. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Kým vlani zaznamenala polícia v danom období 1095 prípadov neoprávnených pobytov, tento rok 571. Ako skonštatovala Bárdyová, pokles má jednoznačný súvis s opatreniami prijatými na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Nižšie číslo, 79 namiesto 129, eviduje polícia aj pri neoprávnených prekročeniach štátnej hranice.



"Od júna sa však počty zadržaných cudzincov začali zvyšovať najmä pre vyššie počty zadržaných migrantov na sekundárnej tranzitnej migrácii, čo sa naplno prejavilo v júli, keď počet zadržaných cudzincov dosahoval úroveň mesiacov pred prijatými opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu," skonštatovala hovorkyňa. V rekordnom júli zadržala polícia v 16 prípadoch až 64 migrantov.



Spolu polícia za prvých sedem mesiacov zadržala 142 cudzincov. Pochádzali najmä zo Sýrie (59), Afganistanu (40), Maroka (20), Alžírska (8) či Líbye (5). Medzi zadržanými bolo 14 maloletých bez sprievodu. Smerovali najmä do Nemecka, Talianska, Francúzska, Rakúska a Holandska.



"V 23 prípadoch vstúpili migranti do SR v úkryte nákladného auta, v troch prípadoch v úkryte nákladného vlaku," uviedla Bárdyová. V prípade jedného Sýrčana sa spôsob jeho vstupu na územie SR nepodarilo zistiť, v troch prípadoch migranti vypovedali, že hranicu SR prešli peši a v 11 prípadoch vstúpili cudzinci na územie SR v nákladnej časti dodávky.



Pokles zadržaných cudzincov zaznamenala polícia aj v rámci neoprávnených prekročení štátnej hranice mimo hraničného priechodu. "V sledovanom období boli zadržané štyri väčšie skupiny migrantov, medzi ktorými boli najčastejšie zastúpení štátni príslušníci Bangladéša," informovala Bárdyová. Pri zadržaní jednej zo skupín v máji našla polícia aj mŕtvu osobu nezistenej štátnej príslušnosti, ktorá sa stala obeťou zlých poveternostných podmienok na hlavnom hrebeni od vrcholu Kremenca na západ v blízkosti vrcholu Čelo v Národnom parku Poloniny.



Polícia obvinila tiež 46 prevádzačov. Z toho 21 prevádzačov za nelegálne prekročenie štátnej hranice, 13 za účelové manželstvá, päť za nelegálnu prácu a sedem za nedovolené zotrvanie na území SR alebo Európskej únie.