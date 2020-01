Počet smrteľných a ťažkých pracovných úrazov je historicky najnižší

Košice 10. januára (TASR) – V roku 2019 sa na Slovensku stalo 35 smrteľných pracovných úrazov a 59 pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ide o historicky najnižšie evidované počty takýchto prípadov. Informoval o tom v piatok Národný inšpektorát práce (NIP).



Pracovných úrazov s následkom smrti bolo medziročne menej o štyri prípady, v porovnaní s rokom 1999 ich počet klesol až o 81. V prípade ťažkých úrazov je medziročný pokles o 17 prípadov. Celkovo NIP v roku 2019 zaznamenal 8634 pracovných úrazov, čo je o 13,2 percenta menej ako rok predtým.



"Ľudský život a zdravie je tá najcennejšia hodnota. Preto sme radi, že sa na Slovensku darí neustále znižovať počty závažných pracovných úrazov a vytvárať bezpečné pracoviská s lepšími pracovnými podmienkami pre zamestnancov," povedal generálny riaditeľ NIP Karol Habina. Ide pritom podľa neho o výsledok spoločnej snahy predstaviteľov inšpekcie práce, zamestnávateľov a zamestnávateľských združení, ale tiež zástupcov zamestnancov, "ktorí si rovnako ako inšpekcia práce uvedomujú význam prevencie a šírenia idey kultúry bezpečnosti na slovenských pracoviskách".



Z hľadiska veku sa najviac smrteľných úrazov vlani týkalo zamestnancov od 50 do 60 rokov, najrizikovejšie ekonomické oblasti sú dlhodobo stavebníctvo, priemysel, doprava a logistika. Z hľadiska dní v týždni sa najviac závažných úrazov stáva v pondelok.



NIP v rámci kontrol za prvých 11 mesiacov minulého roka odhalil 1536 nelegálne zamestnaných osôb, a to najviac v odvetví stavebníctva a priemyselnej výroby. Zhruba dve tretiny z toho boli Slováci, z cudziny to boli hlavne Ukrajinci a Srbi, ale aj Maďari či Rumuni. "Oproti roku 2018 je takýchto cudzincov zhruba o polovicu menej," povedala riaditeľka odboru inšpekcie práce Miroslava Mošonová. Pre nelegálne zamestnávanie uložil úrad 677 pokút v celkovom objeme takmer 2,9 milióna eur.



V tomto roku NIP pokračuje v aktivitách zameraných na prevenciu historicky prvou kampaňou, ktorá nesie názov Pracuj legálne – Pracuj bezpečne. "Ide o dvojročnú kampaň s cieľom prispieť k ďalšiemu znižovaniu výskytu pracovných úrazov a zdravie a život ohrozujúcich udalostí. Čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, tam chceme sústrediť naše úsilie rovnako ako doteraz na predchádzanie porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania formou intenzívneho šírenia informácií," priblížil Habina.