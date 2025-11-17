< sekcia Slovensko
Počet študentov na slovenských vysokých školách skoro dekádu ubúdal
Za uplynulých šesť rokov pribudli najmä zahraniční.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Počet študentov na slovenských vysokých školách (VŠ) skoro dekádu ubúdal. Za ostatných šesť rokov pribudli najmä zahraniční. Vyplýva to z dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR o počtoch a štruktúre vysokoškolských študentov a ich zmenách za posledných 35 rokov. TASR o tom informovali z úradu pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu.
„Z dlhodobého hľadiska po roku 1989 počet denných študentov pomerne dlhé obdobie, takmer 20 rokov, každoročne stúpal (s výnimkou rokov 1991 a 2003). Najvyšší počet vysokoškolákov bol v roku 2009, kedy ich počet prelomil hranicu 144.000 osôb,“ uviedli zo ŠÚ. Doplnili, že následne počty klesali na minimálnych 105.000 študentov denného štúdia v rokoch 2018 a 2019. „Posledných šesť rokov vysokoškolákov v SR s miernymi výkyvmi znova pribúda,“ informovali.
Poukázali však na to, že za posledných 15 rokov sa zásadne zmenil pomer medzi slovenskými a zahraničnými vysokoškolákmi na slovenských VŠ. „Krátko po roku 1989 bol podiel študentov zo zahraničia na úrovni troch percent, následne kolísal. K výraznému nárastu počtu a podielu cudzincov - vysokoškolákov došlo za posledných šesť rokov. Ich počet vzrástol z vyše 11.000 (v roku 2019) nad 22.000 (v roku 2024) a podiel stúpol z 11 percent (v roku 2019) na súčasných 20 percent (v roku 2024),“ priblížili.
Tento trend úbytku celkového počtu a zvyšovania podielu študentov zo zahraničia podľa ŠÚ spôsobil, že vysokoškolákov zo Slovenska posledných 15 rokov ubúda (okrem pandemického roku 2020). „V roku 2024 študovalo už len necelých 90.000 študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou, teda o 51.000 menej ako v rekordnom roku 2009. Z hľadiska dynamiky medziročného vývoja boli najmasívnejšie poklesy v rokoch 2014 až 2017, v tomto období ubudlo viac než 29.000 domácich študentov,“ uviedli.
Zároveň informovali, že denné štúdium v minulom roku absolvovalo, teda ukončilo, viac ako 29.000 študentov. „Historický rekord - takmer 44.000 absolventov SR zaznamenala v roku 2010. Potom ich počet medziročne klesal, od roku 2018 spravidla dynamickejšie než celkový počet študentov denného štúdia. Výnimkou boli len roky 2024 a 2021, kedy počet absolventov medziročne vzrástol,“ poznamenali.
Súčasne v minulom roku popri zamestnaní študovalo na VŠ takmer 25.000 mužov a žien. To bol podľa ŠÚ približne rovnaký počet „diaľkarov“ ako v roku 1998. Historický rekord, vyše 78.000 diaľkových študentov, podľa neho zaznamenala SR v novodobých dejinách v roku 2007.
Vysokoškoláci majú dnes na výber 33 VŠ, čo je podľa ŠÚ 2,5-krát viac ako v roku Nežnej revolúcie (1989). Tri sú štátne, desať verejných a 20 súkromných.
„Z dlhodobého hľadiska po roku 1989 počet denných študentov pomerne dlhé obdobie, takmer 20 rokov, každoročne stúpal (s výnimkou rokov 1991 a 2003). Najvyšší počet vysokoškolákov bol v roku 2009, kedy ich počet prelomil hranicu 144.000 osôb,“ uviedli zo ŠÚ. Doplnili, že následne počty klesali na minimálnych 105.000 študentov denného štúdia v rokoch 2018 a 2019. „Posledných šesť rokov vysokoškolákov v SR s miernymi výkyvmi znova pribúda,“ informovali.
Poukázali však na to, že za posledných 15 rokov sa zásadne zmenil pomer medzi slovenskými a zahraničnými vysokoškolákmi na slovenských VŠ. „Krátko po roku 1989 bol podiel študentov zo zahraničia na úrovni troch percent, následne kolísal. K výraznému nárastu počtu a podielu cudzincov - vysokoškolákov došlo za posledných šesť rokov. Ich počet vzrástol z vyše 11.000 (v roku 2019) nad 22.000 (v roku 2024) a podiel stúpol z 11 percent (v roku 2019) na súčasných 20 percent (v roku 2024),“ priblížili.
Tento trend úbytku celkového počtu a zvyšovania podielu študentov zo zahraničia podľa ŠÚ spôsobil, že vysokoškolákov zo Slovenska posledných 15 rokov ubúda (okrem pandemického roku 2020). „V roku 2024 študovalo už len necelých 90.000 študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou, teda o 51.000 menej ako v rekordnom roku 2009. Z hľadiska dynamiky medziročného vývoja boli najmasívnejšie poklesy v rokoch 2014 až 2017, v tomto období ubudlo viac než 29.000 domácich študentov,“ uviedli.
Zároveň informovali, že denné štúdium v minulom roku absolvovalo, teda ukončilo, viac ako 29.000 študentov. „Historický rekord - takmer 44.000 absolventov SR zaznamenala v roku 2010. Potom ich počet medziročne klesal, od roku 2018 spravidla dynamickejšie než celkový počet študentov denného štúdia. Výnimkou boli len roky 2024 a 2021, kedy počet absolventov medziročne vzrástol,“ poznamenali.
Súčasne v minulom roku popri zamestnaní študovalo na VŠ takmer 25.000 mužov a žien. To bol podľa ŠÚ približne rovnaký počet „diaľkarov“ ako v roku 1998. Historický rekord, vyše 78.000 diaľkových študentov, podľa neho zaznamenala SR v novodobých dejinách v roku 2007.
Vysokoškoláci majú dnes na výber 33 VŠ, čo je podľa ŠÚ 2,5-krát viac ako v roku Nežnej revolúcie (1989). Tri sú štátne, desať verejných a 20 súkromných.