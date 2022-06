Štatistici: Počet úmrtí bol v máji 2022 nižší ako päťročný priemer

Bratislava 27. júna (TASR) - V máji 2022 zomrelo na Slovensku 4197 osôb, čo bolo približne o jedno percento menej než päťročný priemer rokov 2015 – 2019, pred nástupom pandémie. Súčasne to bol najnižší počet zomretých od júna 2020. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v máji 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Štatistici konkretizujú, že podpriemerný počet zomretých bol už piaty mesiac za sebou zaznamenaný u osôb v predproduktívnom (do 14 rokov) aj v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov), naďalej bola mierne vyššia úmrtnosť, o dve percentá vo vekovej skupine nad 64 rokov. Seniori 65+ tvorili podľa údajov ŠÚ naďalej viac ako tri štvrtiny zomretých.



Nižší, respektíve približne rovnaký počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom zaznamenali v šiestich krajoch SR. Relatívne vyššiu nadúmrtnosť mali len Trnavský (+ 11 percent) a Prešovský kraj (+7 percent).



Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická spresnila, že v porovnaní s aprílom sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila až v siedmich krajoch Slovenska. "Najviac to bolo v Košickom kraji, takmer o 21 percentuálnych bodov. Kým minulý mesiac bola v regióne ešte nadúmrtnosť, aktuálne v máji bol počet zomretých o 9 percent nižší v porovnaní s päťročným priemerom," informovala.



Najčastejšou príčinou úmrtí boli na Slovensku aj v piatom mesiaci choroby obehovej sústavy, tvorili až 46 percent zo všetkých úmrtí (1923 zosnulých). Druhou najčastejšou príčinou zomierania v SR boli nádory, v máji si vyžiadali vyše tisíc obetí. Tvorili 24 percent zo všetkých úmrtí. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňali v máji úmrtia na choroby dýchacej sústavy (9 percent), tráviacej sústavy (6 percent) a vonkajšie príčiny úmrtí (4 percentá). Infekcia COVID-19 bola v máji až ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí, zomrelo na ňu 77 osôb.