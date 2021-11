Počet úmrtí pacientov s diabetom počas pandémie výrazne vzrástol

Bratislava 12. novembra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu negatívne zasiahla do manažmentu pacientov s diabetom. Výrazne tiež ovplyvnila štatistiky úmrtnosti na ochorenie COVID-19. Podiel úmrtí v skupine diabetikov počas pandémie vzrástol a bol sedemkrát vyšší ako v skupine nediabetikov. Pri príležitosti Svetového dňa diabetu, ktorú si spoločnosť pripomenie v nedeľu (14. 11.), na to poukázala Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS), Slovenská diabetologická asociácia a Zväz diabetikov Slovenska.



Diabetickí pacienti majú podľa odborníkov aj zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia s vyššou mierou hospitalizácie, potrebou umelej pľúcnej ventilácie, ako aj horších následkov po prekonaní ochorenia COVID-19.



"Zo slovenskej štúdie, ktorá porovnávala dáta o úmrtiach diabetických pacientov pred a počas pandémie, vyplýva, že podiel zomrelých diabetikov počas pandémie stúpol o 45 percent a na celkovom počte zomrelých poistencov stúpol z 26 na 29 percent. Na celkovom počte poistencov pritom diabetici predstavovali iba 5,4 percenta," povedal prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár diabetológie Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka.



Počas druhej vlny pandémie v zime 2020 podľa jeho slov takmer trojnásobne narástol počet diabetikov, ktorí zomreli v nemocnici. To podľa odborníka poukazuje na to, že dôvodom na hospitalizáciu týchto pacientov bola väčšia závažnosť ich stavu než pred pandémiou. Zo zistených údajov tiež vyplynulo, že počas pandémie zomierali aj mladší pacienti s diabetom.



"Najväčší nárast úmrtí sme počas pandémie zaznamenali v Nitrianskom kraji, nasledoval Trenčiansky kraj a trojicu uzatváral Prešovský kraj," povedal Martinka, pričom dodal, že je v záujme diabetických pacientov dať sa čím skôr kompletne zaočkovať.



Prekonanie ochorenia COVID-19 vedie podľa odborníkov k dlhodobému zhoršeniu glykemickej kontroly. U týchto pacientov sa často rozvíja tzv. postcovidový syndróm. Na očkovanie tiež vyzýva aj pacientska organizácia Zväz diabetikov Slovenska.



"Protiepidemiologické opatrenia majú vplyv na pokles návštev pacienta u lekára. Môžu viesť k zhoršeniu kvality stravovania, napríklad vplyvom finančných následkov krízy, k negatívnemu psychickému nastaveniu a v neposlednom rade k nedostatku pohybu na čerstvom vzduchu či k stresu," upozornil ústavný dietológ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Miroslav Paľko.



Vzniku cukrovky druhého typu je podľa jeho slov možné predísť aj sledovaním si telesnej hmotnosti. "Strava má obsahovať 400 až 500 gramov zeleniny denne spolu s ovocím, uprednostniť treba varenú a dusenú stravu, raz týždenne si dopriať rybu a obmedziť prísun sladkostí. Je vhodné merať si aj obvod pásu. U mužov to má byť menej ako 94, u žien menej ako 80 centimetrov. Ak k tomu pridáme 30 minút denne pohybu, napríklad rýchlejšiu chôdzu, plávanie, posilňovanie, sme na správnej ceste k zdraviu," dodal Paľko.