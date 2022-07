Počet úrazov u detí v lete stúpa, zhodujú sa zdravotné poisťovne

Bratislava 2. júla (TASR) - Úrazovosť detí počas letných mesiacov narastá. Medzi najčastejšie úrazy patria poranenia hlavy, zápästia, pomliaždené prsty či vyvrtnutý členok. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytli všetky tri zdravotné poisťovne.



Podľa dát štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa počas vlaňajšieho leta zranilo o 21 percent detí viac ako v mesiacoch marec až apríl. "Najčastejšie išlo o poranenia zápästia a ruky, členka a nohy a tiež hlavy," doplnila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Zvyčajne ide o deti vo veku deväť až desať rokov.



V súkromnej Union zdravotnej poisťovni sú medzi letnými úrazmi detí na prvom mieste poranenia hlavy, nasledujú zranenia rúk a nôh. Najviac úrazov poisťovňa eviduje u detí vo veku desať až 16 rokov, najmenej u štvor- až šesťročných. "Z hľadiska počtu návštev u lekára však 'vyhrávajú' detičky vo veku jedného roka. Rodičia nechcú rôzne pády a udretia u takých malých detí podceniť, a tak idú k lekárovi aj v prípadoch, keď by už staršie dieťa len pozorovali v domácom prostredí," vysvetlila revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová.



Nárast úrazov u detí v letných mesiacoch eviduje aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Zatiaľ čo v januári až marci minulého roka zaznamenala približne 1200 úrazov mesačne, v apríli to už bolo 2287, v máji 3098, v júni 3576, v júli 3093 a v auguste 2875. Po lete sa počet úrazov opäť znižoval. Na prvom mieste boli poranenia hlavy, ďalej pomliaždenie prstov a tretím najčastejším úrazom u detí bol vyvrtnutý členok. Najviac detí bolo ošetrených vo veku jeden a dva roky.



"Záchranná služba je najčastejšie privolávaná k dopravným nehodám s účasťou detí, keď sa cyklisti, kolobežkári či chodci dostanú do stretu s iným dopravným prostriedkom. Tiež k incidentom topenia detí, k rôznym úrazovým poškodeniam zdravia úrazmi v domácnostiach a na nebezpečných miestach, kam sa deti bez dozoru dospelých osôb zatúlajú," priblížila vedúca Strediska odbornej prípravy na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR Margita Vernarcová. Z úrazov podľa nej ide najčastejšie o zlomeniny a krvácajúce poranenia rôznej závažnosti.



U bábätiek sa záchranári najčastejšie stretávajú s prehriatím organizmu. Príčinou býva nadmerný pobyt na priamom slnku na kúpaliskách či pri domácich bazénoch alebo ide o prípady, keď sú deti ponechané v uzamknutom aute, ozrejmila Vernarcová.



Radí, že poškodeniam zdravia u detí možno predísť preventívnymi opatreniami. "Patrí sem najmä včasná a vhodná informovanosť rodičov formou osvety a vzdelávania o jednotlivých vývinových štádiách detí. Namieste je aj používanie bezpečnostných a ochranných pomôcok - prilby, reflexné prvky či chrániče," vysvetlila.